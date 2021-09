MVV-Ruftaxi nach Corona-Einbruch wieder auf Erfolgskurs

Flächendeckender öffentlicher Nahverkehr, rund um die Uhr, auch in räumlichen und zeitlichen Randlagen: Das ist die grundlegende Idee hinter dem Angebot des MVV-Ruftaxis, wie es seit April 2015 im Landkreis Fürstenfeldbruck betrieben wird. Schon im Frühjahr 2013, rechtzeitig vor dem Auslaufen der Betriebsgenehmigungen des seit Ende der 1990er Jahre im Landkreis verkehrenden, nicht in den MVV integrierten, Anrufsammeltaxis (AST) begann man mit Planung und schließlich Ausschreibung eines letztlich flächendeckenden bedarfsgesteuerten Verkehrsangebotes für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Heute sind neben dem gesamten Landkreisgebiet auch Fahrten in Teile der angrenzenden Landkreise Starnberg und Dachau mit dem MVV-RufTaxi möglich.



Nach dem Corona-Einbruch zeigen sich deutliche Anzeichen einer Erholung: Die Anzahl der Fahrgäste des MVV-RufTaxis im Landkreis Fürstenfeldbruck (und in den angeschlossenen Gebieten der Landkreise Starnberg und Dachau) steigt im Juli linienübergreifend auf den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Ebenso die Anzahl der durchgeführten Fahrten.



„Das MVV-RufTaxi zeigt auch in der Pandemie, dass es ein Erfolgsmodell ist“, so MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch. „Zusammen mit einem taktstarken MVV-Regionalbusverkehr in den Hauptverkehrszeiten ermöglichen die Landkreise den Fahrgästen so eine flexible und komfortable Nutzung des ÖPNV rund um die Uhr. Und das bei einem möglichst wirtschaftlichen Mitteleinsatz der Aufgabenträger.“ (BSZ)