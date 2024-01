Sanierung in Eigenverwaltung

Die insolventen Regiomed-Kliniken sollen in Eigenverwaltung saniert werden. Das Amtsgericht Nürnberg habe im Beschluss für den Gruppeninsolvenzantrag Rechtsanwalt Hubert Ampferl zum vorläufigen Sachwalter bestellt, sagte ein Sprecher der Klinikgruppe. Der Geschäftsbetrieb der Einrichtungen laufe uneingeschränkt weiter, die Patient*innenen würden stationär und ambulant wie gewohnt behandelt. Kliniken und Medizinische Versorgungszentren von Regiomed haben dem Sprecher zufolge 2023 voraussichtlich knapp 25 Millionen Euro Verlust gemacht – gut die Hälfte davon am Klinikum Coburg. Als Grund wurden gestiegene Sach- und Personalkosten, der Fachkräftemangel sowie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie genannt.

Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchtet für 2024 bis zu 80 Klinikinsolvenzen





Die Klinikgruppe mit 5000 Beschäftigten an einem Dutzend Standorten in Bayern und Thüringen hatte kurz nach Jahresbeginn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Betroffen sind die Kliniken in Coburg, Lichtenfels, Hildburghausen, Neustadt und Sonneberg sowie die zugehörigen Seniorenzentren, Wohnheime und der Rettungsdienst. Auch die entsprechenden Anträge für die Medizinischen Versorgungszentren würden nun gestellt, sagte der Sprecher. Der Sanierungsplan werde in den kommenden Wochen zusammen mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss Zug um Zug validiert. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchtet für 2024 bis zu 80 Klinikinsolvenzen. 2023 haben nach ihren Angaben mehr als 30 Klinikstandorte Insolvenz angemeldet. (dpa)