Schnelle Hilfe nach Hagelunwetter

Als „Inferno“ bezeichnet Alexander Karl Wandinger, Leiter des Zentrums für Trachtengewand (ZeT) in Benediktbeuern, den Hagelsturm, der Ende August eine Schneise der Verwüstung im Oberland hinterließ. Für den Bezirk Oberbayern als Träger des Zentrums entstanden hohe Sachschäden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die wertvolle Sammlung konnte durch die beherzte Zusammenarbeit vieler Menschen gerettet werden. „Wir hatten im Zentrum gerade eine Schulung, als das Unwetter losbrach“, schildert ZeT-Chef Wandinger. „Faustgroße Eisbrocken haben das Dach sowie sämtliche Fensterscheiben auf der Westseite zerschlagen.“



Die während des Unglücks anwesenden Teilnehmenden des Seminars zur Federkielstickerei konnten sich im Gebäude in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt. „Wir haben für Katastrophen einen Notfallplan mit den örtlichen Feuerwehren ausgearbeitet. Mit einer Naturkatastrophe dieses Ausmaßes hatte aber niemand gerechnet, und die Feuerwehren waren voll ausgelastet. Immerhin wurde auch das Dach der Basilika zerstört, und die steht auf der Prioritätenliste weit oben“, schildert Wandinger.

Gefahr für die wertvolle Sammlung





Gerührt ist der Leiter des Zentrums von der spontanen Hilfsbereitschaft – nicht nur durch die Klosterverwaltung der Salesianer Don Boscos, die das Unwetter ebenfalls schwer getroffen hat, sondern auch von vielen Privatpersonen. Schnell waren die kaputten Fenster mit Holzplatten geschlossen und Bautrockner organisiert. Die Gefahr für die wertvolle Sammlung war damit jedoch nicht gebannt. Der anhaltende Regen brachte weiter viel Feuchtigkeit durch das offene Dach ins Gebäude.



Hier sprang das Freilichtmuseum Glentleiten ein: Dort wurde schnell die Zollinger Halle leergeräumt. Eine Spedition aus Bad Tölz brachte, unterstützt durch viele helfende Hände, die Sammlung ins Museum. Der jetzige Lagerungsort ist klimatisiert und damit für empfindliche Stücke ideal geeignet. Bis Mai nächsten Jahres kann mit der Sammlung das „Herz des Zentrums für Trachtengewand“ an der Glentleiten bleiben. „Unser großer Joker ist der Bezirk“, freut sich Wandinger.



Nicht nur das Freilichtmuseum Glentleiten, sondern auch alle anderen halfen sofort und unbürokratisch. „Das Referat ‚Gebäudemanagement und zentrale Dienste‘, die IT, die Liegenschaften, das Baureferat und die Kulturabteilung haben gemeinsam schnell Lösungen erarbeitet.“ Denn in den Räumen in Benediktbeuern ist nach dem Unwetter für längere Zeit kein normales Arbeiten möglich. Die Kolleg*innen haben Arbeitsplätze in der Bezirksverwaltung in München, im Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik in Bruckmühl und im Freilichtmuseum Glentleiten gefunden. Dort werden auch die Seminare zur Federkielstickerei weitergeführt. In der Zwischenzeit laufen in den Räumen des ZeT und im ‚Forum Heimat & Kultur‘ die Entfeuchter und Bautrockner. Sobald es das Raumklima zulässt, wird mit den geplanten Um- und Ausbaumaßnahmen begonnen.



Im ZeT entstehen bis 2024 eine Bibliothek und Büroräume. Raum für Ausstellungen und Seminare gibt es dann nebenan im Forum. Die Textil- und Accessoires-Sammlung findet dann im neuen Depot ihren sicheren Platz. (Wolfgang Englmaier)





