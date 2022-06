Special Olympics in Regensburg

Vom 19. bis 23. Juli finden die Landesspiele der Special Olympics Bayern e. V. (SOBY) – der Spiele für Sportler*innen mit kognitiver oder psychischer Behinderung – in Regensburg statt. Das nimmt der Bezirk Oberpfalz zum Anlass, um das interne Projekt Teilhabe weiter voranzutreiben. Rund 1500 Athlet*innen, 400 Trainierende und Betreuende, 750 ehrenamtliche Helfende sowie 200 Familienangehörige treffen sich in der Oberpfälzer Bezirkshauptstadt. Für Bezirkstagspräsident Franz Löffler steht fest, dass „die Spiele eine tolle Gelegenheit sind, um die inklusiven Möglichkeiten des Sports sichtbar zu machen“. Carsten Schenk, Leiter Sport der Geschäftsstelle SOBY will bei den Landesspielen zusammen mit den Sportler*innen „mutig das Beste geben“. Denn nicht nur das Motto der Spiele lautet „gemeinsam stark“ – sondern das ist auch die Devise des Bezirks Oberpfalz. Um die SOBY bei der Umsetzung der Landesspiele zu unterstützen, fördert der Bezirk die Veranstaltung mit einer einmaligen Summe in Höhe von 20 000 Euro.



Bereits Ende 2020 hat der Bezirk Oberpfalz das interne Projekt Teilhabe zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gestartet. Dazu zählen verschiedene Handlungsfelder – darunter auch das Thema Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung, das anlässlich der bevorstehenden Landesspiele behandelt worden ist. „Wir wollen deutlich machen, dass Inklusion eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und, dass es die Aufgabe des Bezirks ist, Teilhabe zu ermöglichen“, fasste Franz Löffler zusammen. Athlet*innensprecher Ernst Kammerer freut sich indes auf seine Disziplin. Er absolviert einen 5000-Meter-Lauf. „Wettkämpfe haben mir in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt“, sagte Kammerer. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen mit Behinderung konnte der 34-Jährige jedoch dank des LLC Marathon Regensburg e.V. regelmäßig trainieren.

(Isabelle Lemberger)



Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil I





Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil II