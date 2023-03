Stadt Hof und Landkreis Wunsiedel treten VGN bei

Die Stadt Hof und der Landkreis Wunsiedel treten zum 1. Januar 2024 dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) bei. Dies entschieden der Hofer Stadtrat und der Kreistag Wunsiedel, wie die Kommune und das Landratsamt am Dienstag mitteilten.



Damit können Bewohner des Landkreises Wunsiedel künftig mit einer VGN-Fahrkarte beispielsweise von der Stadt Selb nahe der tschechischen Grenze bis nach Nürnberg oder Ansbach fahren und dabei alle Busse, Regionalzüge und andere öffentliche Verkehrsmittel nutzen.



Der VGN biete viele Vorteile, sagte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla - zum Beispiel eine App, Online-Tickets oder ein Service-Telefon. Auch das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende sei ein Gewinn, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.



Im Landkreis Hof stehe die Entscheidung über den Beitritt zu dem Verkehrsverbund noch aus, sagte eine Sprecherin des Hofer Landratsamtes. Der Kreisausschuss habe den VGN-Beitritt bereits empfohlen. Am 17. März stimme dann der Kreistag ab.



Der VGN ist flächenmäßig der zweitgrößte Verkehrsverbund Deutschlands nach dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Das Gebiet des VGN erstreckt sich über ganz Mittelfranken sowie Teile der angrenzenden Regierungsbezirke. (Philipp Demling, dpa)