Straßenlaternen aus, um Strom zu sparen

Bayerns Kommunen wollen sich aktiv an allen Aktionen zum Energiesparen beteiligen. Sie prüfen seit langem, welches Einsparpotential möglich ist. Als eine wirkungsvolle Maßnahme zum Stromsparen hat sich aus Sicht des Bayerischen Gemeindetags die Straßenbeleuchtung erwiesen. Auf diese Wiese könnte „ein ziemlich großes Einsparpotential gehoben werden“, so das Statement der Mitglieder des Landesausschusses des Gemeindetags. Sie empfehlen,dass die Gemeinden „nach eigenem Ermessen“ prüfen sollen, ob sie bis auf weiteres auf Straßenbeleuchtung verzichten.



Gemeindetagspräsident Uwe Brandl weist allerdings darauf hin, dass „grundsätzlich an der Sicherheit für die Bürger*innen nicht gespart“ werden soll. Aber in Zeiten hoher Strompreise und möglicherweise nicht mehr gewährleisteten Versorgungssicherheit müssten auch ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden. „Wenn uns die Staatsregierung dabei unterstützt, eine Reduzierung bei der Straßenbeleuchtung zu ermöglichen, wäre auch für die Preisentwicklung und die volkswirtschaftliche Verfügbarkeit von Strom viel gewonnen“, ist Brandl überzeugt. (BSZ)