Tourismus ist starker Wirtschaftsfaktor für Nürnberg

Jedes Jahr zieht es viele Menschen nach Nürnberg. Der Tourismus ist eine wichtige Säule für die Wirtschaft der Frankenmetropole. Mit einem Bruttoumsatz von 2,36 Milliarden Euro stützt er Nürnbergs Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe. Dies belegt die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Nürnberg 2023“ der Consulting GmbH des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif), die alle drei Jahre im Auftrag der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) erarbeitet wird.



Insgesamt wird durch den Tourismus ein Einkommen von 1,08 Milliarden Euro erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 13 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Statistisch entspricht dies einem Anteil von 6,6 Prozent an den Nürnberger Primäreinkommen. „Die Studienergebnisse belegen die herausragende Bedeutung des Tourismus für Nürnberg. Statistisch gesehen leben mehr als 34.000 Menschen in Nürnberg vom Tourismus", sagt Nürnbergs Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier. Diese Arbeitsplätze zeichnen sich ihr zufolge in erster Linie durch ihre große Standortgebundenheit aus. "Investitionen in den Tourismus sind daher als direkte Investition in den Wirtschaftsstandort Nürnberg zu verstehen", so Heilmaier.

Alle Wirtschaftsbereiche profitieren

Da der Tourismus eine klassische Querschnittsbranche ist, profitieren - wenn auch in unterschiedlichem Maße - so gut wie alle Wirtschaftsbereiche am Standort. Insgesamt sind die Bruttoumsätze 2023 im Vergleich zu 2019 um 11,6 Prozent gestiegen. Von den in der Studie spezifisch untersuchten Branchen profitierten besonders das Gastgewerbe (1,02 Milliarden Euro), der Einzelhandel (863,2 Millionen Euro) sowie das Dienstleistungsgewerbe. Der Umsatzzuwachs war im Gastgewerbe (+ 17,3 Prozent) besonders groß. „Die Ergebnisse der aktuellen Studie verdeutlichen, wie entscheidend der Tourismus für Nürnberg ist. Mit über 3,6 Millionen Übernachtungen insgesamt im Jahr 2023 und 40 Millionen Tagesreisen generiert die Branche 2,36 Milliarden Euro Umsatz. Durch zielgruppengerichtete Vermarktung und nachhaltige Tourismusangebote werden wir den positiven Trend fortsetzen und Nürnberg

weiterhin als attraktiven Standort für Gäste aus aller Welt positionieren“, betont CTZ-Geschäftsführerin Yvonnne Coulin.

Tagestouristen stellen mit 40 Millionen Tagesreisen die größte Gästegruppe dar und sind für Nürnberg besonders wichtig. 2023 generierten sie 1,58 Milliarden Euro Umsatz und trugen damit zu rund 67 Prozent des Gesamtumsatzes im Tourismus bei. Im Durchschnitt geben Tagestouristen oder Touristen, die bei Freunden und Verwandtschaft übernachten, 39,50 Euro pro Tag in Nürnberg aus. Gäste, die in einem Beherbergungsbetrieb übernachten, lassen im Schnitt pro Tag sogar 197,50 Euro in Nürnberg. Das dwif als wissenschaftlicher Partner der CTZ erhebt seit 2010 regelmäßig die für den Tourismus in Nürnberg relevanten Daten und wertet diese aus.

Resiliente Branche

Moritz Sporer, Geschäftsführer der dwif Consulting GmbH, ordnet die Studienergebnisse so ein: „Das hervorragende Tourismusergebnis zeigt, wie resilient die Branche in Zeiten der Omnikrise und wie stark der Wirtschaftsfaktor Tourismus in Nürnberg ist. Als bedeutender Motor für den Tourismus in Franken generiert Nürnberg mehr als ein Fünftel des regionalen Umsatzes. Die positive Entwicklung der Nürnberger Tourismusbranche setzt damit auch innerhalb der Region wichtige Impulse für Wachstum und Innovation.“

Die durch den Tourismus in Nürnberg erzeugten Einnahmen durch Mehrwertund Einkommenssteuer von 219,4 Millionen Euro verbleiben zu etwa 2 Prozent in Nürnberg. Darüber hinaus erzeugt der Tourismus unter anderem durch Grundund Gewerbesteuer zusätzliche Einnahmen für den Stadthaushalt.

(BSZ)