Trachten selbst nähen

Die Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken erforscht und bewahrt die Vielfalt der oberfränkischen Trachten. Für alle, die Lust auf die ganz individuelle eigene Tracht haben, bietet die Trachtenberatungsstelle Oberfranken vom 23. bis 25. September ein Nähkurs-Wochenende im Bauernmuseum Bamberger Land an.

„Trachten sind in Oberfranken ein Teil der Kultur und besitzen viele Facetten. Die Kurse unserer Trachtenberatung bieten Anfängern und Fortgeschrittenen die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung an der eigenen Tracht zu arbeiten“, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Aber nicht nur Trachten, auch andere Nähprojekte sind willkommen. Die Damen- und Herrenschneiderin Christiana von Roit, die sich auf historische Kostüme und Trachten spezialisiert hat, steht mit Rat und Tat zur Seite.

Der Kurs ist geeignet für alle, die neu einsteigen möchten oder bereits an einem Stück arbeiten. Bei allen Fragen rund um das Thema Nähtechniken in der Tracht, ob bei Damen-, Herren- oder auch Kindertrachten, werden die Teilnehmer begleitet und unterstützt.

Die Kursgebühr beträgt 69 Euro. Mitzubringen sind eine Nähmaschine, Garne, Kreide, diverse Nadeln, Scheren, Stoffe und Zubehör für das jeweilige Werkstück. Der Kurs findet an drei Tagen statt: am Freitag, den 23. September, von 18.30 Uhr bis 21:30 Uhr, am Samstag, den 23. September, von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag, den 25. September von 10-13 Uhr. Anmeldung bei der Kursleiterin Christiana von Roit, mail(at)christiana-von-roit.de, Telefon 0172 2450473. (BSZ)