Trambahnen stoßen in Augsburg zusammen: zahlreiche Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Augsburg sind nach ersten Polizeiangaben rund 20 Menschen verletzt worden. Sechs Menschen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die weiteren Betroffenen seien vor Ort behandelt worden. Nähere Angaben zu den Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Polizei sind zum Unfallort geeilt.



Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Eine der Straßenbahnen war demnach auf die andere aufgefahren. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.



Der Unfallort im Bereich des Roten Tores wurde bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung sollte laut Polizei voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. Es sei mit Einschränkungen beim Verkehr in der Innenstadt zu rechnen. (Sebastian Schlenker, dpa)