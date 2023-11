Verwirrende Fußgängerzone

Erwartungen übererfüllt: Dieses sehr gute Zeugnis stellt Nürnbergs Baureferent Daniel F. Ulrich der seit knapp eineinhalb Jahren bestehenden neuen Fußgängerzone in der Königstraße aus. Die Mitglieder des Stadtplanungsausschusses sehen es genauso. Sie haben einstimmig beschlossen, dass das Provisorium zum Dauerzustand werden soll. Gestalterische Maßnahmen werden folgen.



Das dürfte auch notwendig sein, denn die neue Flanierroute erscheint erklärungsbedürftig. Auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und der seit Jahrzehnten bestehenden Fußgängerzone Richtung Lorenzkirche nutzen die meisten Passanten weiterhin die eingetretenen Pfade. Wer vom Gehsteigpflaster auf den Asphalt wechselt, muss sich bewusst dafür entscheiden. Viele tun es nicht.



Baureferent Ulrich betrachtet das weder als überraschend noch als tragisch. Da Lieferanten, Patienten von Arztpraxen und Hotelgäste die Fußgängerzone weiterhin befahren dürften, dauere die Gewöhnungsphase für alle Beteiligten länger. Sehr positiv sei aber, dass der Mischbetrieb verschiedener Verkehrsnutzer – auch Radfahrer sind geduldet – konfliktfrei laufe.

Noch mehr Frieden soll eine neue Straßenmarkierung schaffen. An zwei Stellen sollen je drei Längs- und Diagonalstriche den Autofahrern klarmachen, dass die Fahrbahn nicht ihnen gehört. Erfunden wurde dieses spezielle Design im städtischen Verkehrsamt. Was Baureferent Ulrich so erklärt: Da Autos in Fußgängerzonen vom Gesetzgeber nicht vorgesehen seien, gebe es in der Straßenverkehrsordnung keine Vorgabe für eine Markierung, die sich an diese Verkehrsteilnehmer*innen richten würde.

SPD: „Stadtlabor für den Erlebnisraum Altstadt“



Die Grünen im Nürnberger Stadtrat hatten beantragt, die Königstraße von Künstlern gestalten zu lassen. Das sei jedoch zu einem Zeitpunkt geschehen, so Daniel F. Ulrich, als der Auftrag für die weiße Markierung bereits erteilt gewesen sei. Warum es bis zur Umsetzung mehrere Monate gedauert hat, erklärt er so: „Du kannst Beschlüsse und Geld haben, wie du willst. Wenn der Fahrbahnmarkierer keine Zeit hast, geht nichts voran.“



Das soll aber nicht so bleiben. SPD-Fraktionschefin Christine Kayser, die die neue Fußgängerzone seit zirka drei Jahren als persönliches Herzensprojekt verfolgt, freut sich schon jetzt auf kommende Veränderungen mit viel Grün, einladender Möblierung, Kunstobjekten sowie Spiel – und sogenannten „Klangpunkten“ für Kinder. Kayer sieht die Köngstraße gar als „Stadtlabor für den Erlebnisraum Altstadt“, welches später auch Ausflügler*innen und Tourist*innen anlocken werde. Davon ist die Fraktionschefin überzeugt.



Laut Baureferent soll die Planung Mitte 2024 beschlussreif sein. Die Umgestaltung der Königstraße zum „kommunikativen Raum für Menschen“ (Ulrich) könnte dann 2025 abgeschlossen werden. (Klaus Schrage)