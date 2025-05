Viele Radler in Bayern ignorieren Verkehrsregeln

Viele Radfahrer in Bayern nehmen es mit den Verkehrsregeln noch immer nicht so genau und gefährden dadurch sich selbst und andere. Bei Schwerpunktkontrollen stellte die Polizei in der erste Maihälfte 4.144 Verstöße fest, die von Radlern begangen wurden - etwa wegen Geisterradelns oder unerlaubten Fahrten auf Gehwegen. Dies geht aus der vom Innenministerium veröffentlichten Zwischenbilanz zum Aktionsmonat Radverkehr hervor, der noch bis Ende Mai andauern wird.

Doch es sind nicht nur die Radfahrer selbst, die es mit den Verkehrsregeln nicht so genau nehmen und mal hier oder da Einbahnstraßen oder rote Ampeln ignorieren. Zwischen dem 1. und dem 15. Mai habe die Polizei auch 668 Verstöße durch Auto- und Lastwagenfahrer geahndet, die beispielsweise auf Geh- und Radwegen hielten oder gar parkten.

Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) mahnte angesichts der Ergebnisse zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr: „Viel zu oft fehlt es an gegenseitigem Respekt, egal ob auf zwei oder vier Rädern. Das Ergebnis sind vermeidbare Unfälle, häufig mit schweren Folgen. Das darf nicht Alltag sein. Radfahren muss noch deutlich sicherer werden – dafür setzen wir auf Aufklärung, Kontrollen und konkrete Maßnahmen.“

Radverkehr ist Sorgenkind in Bayern

Die Polizei ist im gesamten Mai mit uniformierten und zivilen Fahrradstreifen im Einsatz. Die Beamten überprüfen gezielt sowohl Radfahrer als auch Autofahrer und Lkw-Fahrer. An beliebten Radstrecken informiert die Polizei über Verkehrsregeln und sicheres Verhalten – und sanktioniert riskantes Verhalten konsequent.

Die hohen Unfallzahlen im Radverkehr machen diesen in Bayern schon lange zum landesweiten Sorgenkind. Mit 94 getöteten Radfahrern wurde 2025 bereits jetzt der hohe Wert des Vorjahres (85) nochmals übertroffen. Knapp die Hälfte davon (42) war mit dem Pedelec unterwegs gewesen, also mit einem elektrischen Fahrrad mit einer Motorunterstützung. (dpa)