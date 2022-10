Viele Wege führen in die Pflege

Ob klassische Ausbildung für Schulabgänger oder Umschulung für lebenserfahrene Umsteiger in Form einer durch die Agentur für Arbeit geförderten Ausbildung: Der Ausbildungsstart an den Medbo-Pflegeschulen stand im September 2022 erneut unter dem Zeichen der Vielfalt.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, die Medbo-Pflegeschulen begrüßten im September insgesamt 61 neue wissbegierige Kolleg*innen: „Wir freuen uns sehr, dass sich wieder so viele junge aber auch erfahrene Menschen für den Weg in die Pflegeausbildung bei uns entschieden haben“, betont Schulleiterin Christine Denk. „Allen ein herzliches Willkommen und einen guten Start!“



Das Programm am Einführungstag war prall gefüllt: Neben einer Führung durch das Schulhaus oder den gegenseitigen Kennenlernspielen ging es auch zum gemeinsamen Mittagessen ins Medborante. Tags darauf startete für 15 Schüler*innen der einjährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfenden pünktlich um acht Uhr die erste Unterrichtsstunde. Ein paar Klassenzimmer weiter läutet das Lehrteam mit insgesamt 46 neuen Auszubildenden zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann das neue Schuljahr ein.



„Die Medbo ist bunt, die Medbo ist vielfältig – und darauf sind wir auch besonders stolz“, betont Christine Denk und ergänzt: „Komm wie du bist, bleib wie du bist – auf Charakter, Talent und Engagement kommt es an, nicht auf Alter, Geschlecht oder Herkunft.“ Bereits die Lebensläufe der jüngsten Neuzugänge geben ihr recht. Denn in eine neue berufliche Zukunft starten in der Medbo längst nicht mehr ausschließlich Schulabgänger*innen. Dieses Jahr nutzten beispielsweise insgesamt neun lebenserfahrene Menschen das Medbo-Programm Plan P, um den Pflegeberuf in Form einer Umschulung zu erlernen.

Mentoring-Programm, Lerngruppen oder Feedback- und Fördergespräche greifen beim Wiedereinstieg ins Schulleben unter anderem unter die Arme. Darüber hinaus steht nach erfolgreichem Abschluss der Weg in eine geförderte berufliche Weiterbildung oder ein Studium offen. Von Marokko nach Regensburg: Ankommen, begleiten, unterstützen Perspektiven, die auch über Kontinente hinweg für Aufmerksamkeit sorgen. „Eine Schülerin hat in diesem Schuljahr sogar den weiten Weg aus Marokko auf sich genommen. Um die Ausbildung bei uns zu starten, ist sie jetzt nach Regensburg gezogen.“



In der neuen Heimat alleine gelassen wird sie jedoch nicht. Während einzelne Sprachkurse direkt in den Medbo-Pflegeschulen angeboten werden, erhalten alle Medbo-Mitarbeitende im Integrationsprozess bei Bedarf weitere Unterstützung. Konkret in Form des eigenen Kompetenzzentrums für Sprache und Integration (Kosi): von Online-Lernplattform über Sprachförderung bis hin zur nachhaltigen Begleitung des Ankommensprozesses. Darüber hinaus stehen die Sprach- und Integrationsexpert*innen der Medbo auch für Berufs- und Alltagsfragen mit Rat und Tat zur Seite. „Neben unseren Auszubildenden aus dem Ausland unterstützt das Kosi aber natürlich alle Fachkräfte, die ihren Weg nach Deutschland und in die Medbo finden.“



Bewerbungen für die nächste Runde sind bereits möglich: Für den kommenden Start der generalistischen Pflegeausbildung und -umschulung am 1. April 2023 werden bereits Bewerbungsgespräche geführt. Bewerbungen sind jederzeit möglich. (Johannes Müller)



