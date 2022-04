Zwei Wanderfalken-Küken geschlüpft

Zwei weiße flauschige Wanderfalken-Küken sind auf der Nürnberger Kaiserburg geschlüpft. Über eine Webcam können Vogelfans mit etwas Glück beobachten, wie die Eltern sich um ihren Nachwuchs in dem Nistplatz kümmern. Am Montagmorgen waren die beiden erstmals gemeinsam zu sehen, hieß es auf der Projekt-Homepage. Nun steigt die Spannung, ob aus den übrigen Eiern auch noch kleine Wanderfalken kommen werden.



Im vergangenen Jahr waren erstmals vier Küken in dem Nistplatz auf dem rund 40 Meter hohen Sinwellturm geschlüpft. 2013 waren die Wanderfalken dort eingezogen. Seitdem sind 18 junge Wanderfalken ausgeflogen.



Eine Webcam (https://lebensraum-burg.de/Wanderfalke/Webcam) zeigt das Innere des Nistkastens, eine zweite das Abfluggitter davor. Diese ermöglichen rund um die Uhr einen Einblick in das Leben der Wanderfalken-Familie. Zurzeit sieht man vor allem, wie ein Falke die Küken unter seine wärmenden Flügel nimmt und diese füttert. Dabei handelt es sich nach Angaben der zuständigen Bezirksregierung Mittelfranken um das Weibchen. Denn das Männchen gehe in der ersten Zeit allein auf die Jagd und bringe die Beute zum Brutplatz.

(dpa)