Chefin am Gasteig

Die langjährige Justiziarin und Gasteig-Prokuristin Stephanie Jenke tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Max Wagner in der Geschäftsführung der Gasteig München GmbH an. Die gebürtige Münchnerin ist seit 23 Jahren für den Gasteig tätig. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in München und Paris startete sie im Jahr 2000 ihre Berufslaufbahn als persönliche Referentin der Geschäftsführung. Zuletzt arbeitete sie Stephanie Jenke als Prokuristin, Justiziarin und Leiterin Recht, Sicherheit und Gastronomie im Stab der Gasteig-Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat der Gasteig München GmbH hat sich für Stephanie Jenke als Nachfolgerin von Max Wagner entschieden, der Ende September das Haus auf eigenen Wunsch verlässt.

Sobald im Stadtrat die Entscheidung gefallen ist, wie es mit der geplanten Sanierung des Gasteig in Haidhausen weitergeht, soll die Position der Gasteig-Geschäftsführung neu ausgeschrieben werden. (BSZ)