Großartiger Bilderkosmos

Die Bayerische Staatsbibliothek erwirbt das gesamte fotografische Werk von Isolde Ohlbaum (1953 geboren) von 1970 bis zur Gegenwart, bestehend aus Schwarzweißnegativen, Farbdias und Bilddateien. Zum Archiv zählt auch die umfangreiche Korrespondenz mit porträtierten Personen des literarischen und kulturellen Lebens.

Mit diesem herausragenden Zeugnis der Fotografie Deutschlands baut die Bibliothek ihr umfangreiches Bildarchiv, das größte in öffentlicher Hand in Deutschland, weiter aus. Der Übergang des Archivs in die Bayerische Staatsbibliothek erfolgt in vier Tranchen bis Ende 2025.

Das fotografische Werk Isolde Ohlbaums stellt ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument und ein bedeutendes Bavarikum dar. Isolde Ohlbaum hat seit Mitte der 1970er-Jahre namhafte Autoren und Künstler und viele weitere Personen des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland und weit darüber hinaus porträtiert. Zahlreiche literarische Veranstaltungen wie die Frankfurter Buchmesse, die Verleihungen des Petrarca Preises, des Hermann-Lenz-Preises, des Bachmann-Preises, die Treffen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im In- und Ausland u.v.m. hat sie seit Jahrzehnten fotografisch festgehalten. Diese Aufnahmen stellen ein bedeutendes Zeugnis des kulturellen Lebens in Deutschland seit den 1970er-Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart dar. Städteaufnahmen, Bilder von Friedhöfen, Skulpturen, Blumen etc. ergänzen das fotografische Oeuvre von Isolde Ohlbaum.

Kunstminister Markus Blume betont: „Mit ihren Portraits hat sie der Welt der Dichter und Denker ein Gesicht gegeben: Isolde Ohlbaum fotografierte die Großen des literarischen und kulturellen Lebens in Deutschland. Der Erwerb ihres fotografischen Werks macht das Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek um einen Schatz reicher. Es ist großartig, dass dieses herausragende Zeugnis der Fotografie für die Forschung und eine interessierte Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann!"

Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek: „Insbesondere im Zusammenspiel mit den Originalbriefen der porträtierten Personen des künstlerischen und gesellschaftlichen Lebens ergeben sich neue Perspektiven für die literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung. Durch seine sukzessive Digitalisierung soll dieser Bilderkosmos von Isolde Ohlbaum für die künftige weltweite Sichtbarkeit aktiviert werden.“ (BSZ)