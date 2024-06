Kühner Visionär

Er war rastlos, brannte und glühte für die Musik. Keine Idee war ihm zu gewagt. Wie nur wenige andere hat der am 31. Mai verstorbene Manfred Frei den Kulturstaat Bayern und die Musikmetropole München entscheidend geprägt. Mehr noch, der gebürtige Berliner und promovierte Volkswirt hat die Musikwelt buchstäblich verändert. Dafür steht allein der mit Karlheinz Hein 1981 begründete Münchner Klaviersommer. Mit den Pianisten Friedrich Gulda und Nicolas Economou als künstlerisch treibende Kräfte vereinte die Reihe, was bis dahin stets strikt getrennt wurde: nämlich Klassik und Jazz. Da konnte man in München erleben, wie der weltberühmte Pianist Gulda beseelt Wolfgang Amadeus Mozart interpretierte und dann wieder mit Chick Corea „jazzte“. Dieses musikhistorische Ereignis zählt zu den vielen Momenten, die von Loft music in Bild und Ton aufgezeichnet wurden.

Diese Musikproduktionsfirma Loft music hatte Manfred Frei 1980 in München gegründet. Die Namen der gastierenden Persönlichkeiten liest sich wie ein Who's who der Klassik- und Jazz-Szene. Ob Keith Jarrett und Herbie Hancock, Miles Davis oder Gidon Kremer, Martha Argerich, Heinrich Schiff und Bill Evans, Swjatoslaw Richter, Claudio Abbado, Jacques Loussier, George Benson oder Wayne Shorter: Die ganze Musikwelt traf sich seinerzeit alljährlich beim Klaviersommer.

Was heute als „fluide Formate“ bezeichnet wird, zwischen Stilen und diversem Publikum vermittelnd, das hat Manfred Frei in München schon frühzeitig gelebt. Der Klaviersommer hat Veranstaltungsgeschichte geschrieben und viele führende Intendanten geprägt: darunter Markus Hinterhäuser von den Salzburger Festspielen und Michael Haefliger von Lucerne Festival in der Schweiz.

Mit dem Startschuss der Richard-Strauss-Tage in Garmisch-Partenkirchen folgte 1989 der zweite große Coup von Manfred Frei. In den 1990er-Jahren war auch hier alljährlich im Sommer die Weltspitze zu Hause, ein Ort überdies für spannende Diskurse samt Symposien und hochkarätigen Meisterkursen. Auch in diesem Rahmen sind einzigartige Bild- und Tondokumente entstanden. Zwischen 1981 und 2011 hat Loft music über 300 Musikproduktionen realisiert. Umso erfreulicher, dass das einzigartige Archiv von Loft music für die Nachwelt gesichert ist. Mit der Deutschen Grammophon hat vor wenigen Monaten ein führendes Label das Loft-Archiv übernommen. (Marco Frei)