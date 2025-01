Michael Krüger erhält Nonino-Literaturpreis

Der Schriftsteller und langjährige Leiter des Münchner Hanser Verlags, Michael Krüger, erhält in diesem Jahr in Italien den renommierten Nonino-Preis für internationale Literatur. Die Jury begründete die Auszeichnung für den 81-Jährigen mit den Worten: "Er hat immer so viel zu sagen: Dinge über das Leben und die Geschichte. Wenn man liest, was er schreibt, entdeckt man, dass es auch um unsere Gefühle und Gedanken geht." Der Preis wird am 25. Januar vergeben.

Auch als Schriftsteller einen Namen gemacht

Krüger war mehr als 40 Jahre lang für den Carl Hanser Verlag tätig, bis Ende 2013. Er veröffentlichte auch selbst zahlreiche Bücher. Zu den weiteren Preisträgern gehört der ehemalige französische Ministerpräsident Dominique de Villepin (71), der sich auch als Schriftsteller einen Namen gemacht hat. Der Premio Nonino wird seit 1975 in der norditalienischen Gemeinde Percoto vergeben, dem Stammsitz der gleichnamigen Brennerei. (Christoph Sator, dpa)