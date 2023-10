Neuer Intendant für Bamberg

John von Düffel (1966 geboren) wird ab der Spielzeit 2025/26 neuer Intendant des E.T.A. Hoffmann-Theaters der Stadt Bamberg, teilte Kulturreferentin Ulrike Sienbenhaar am Donnerstag Vormittag mit. In Fachkreisen wird die Wahl sehr positiv beurteilt. Es sei ein Glücksfall für das Theater in der oberfränkischen Stadt, den renommierten und preisgekrönten Schriftsteller und Dramaturgen aus Berlin, wo er noch bis vor Kurzem als Dramaturg am Deutschen Theater arbeitete, an die Regnitz holen zu können. 2008 hatte der gebürtige Göttinger die Poetikprofessur an der Universität Bamberg inne. Darüber hinaus inszenierte das E.T.A.-Hoffmann-Theater bereits von Düffels Bearbeitungen der „Buddenbrooks“ und von Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“. (Andreas Reuß)