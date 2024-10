Nie wieder richtig sterben?

Nach der ausverkauften Premiere bietet O.R.PHEUS FRAGMENTS zu Halloween erneut ein Mixed Reality Erlebnis der besonderen Art zwischen Dies- und Jenseits an.

Besucher*innen sind vom 31.10. bis zum 2.11.2024 zu einer retrofuturistischen Reise in spekulative Zukünfte eingeladen, in der trans- und posthumanistische (Alp)Träume zum Leben erwachen.



Das hybride Format zwischen Vor- und Ausstellung ist ein kritischer und angesichts generativer KI höchst aktueller Kommentar zum menschlichen Drang, mittels technologischer Innovationen jegliche Grenzen zu überwinden – ungeachtet möglicher Folgen. Jeweils alleine erforschen Besuchende eine intime, aus der Zeit gefallene Raumsituation und können per Augmented Reality scheinbar Lebloses reanimieren.

Den genauen Ort erfährt man erst nach der Buchung

Mit O.R.PHEUS nahm die vielfach preisgekrönte Münchner XR-Künstlerin Evelyn Hriberšek bereits 2012 die Entwicklung von immersiven Erfahrungswelten sowie mögliche (negative) Technikfolgen vorweg, die angesichts der digitalen Evolution – und befeuert vom Silicon Valley – zu unserer Realität zu werden scheinen.

Als „Zeitkapsel“ macht O.R.PHEUS FRAGMENTS einen kleinen Ausschnitt des visionären Gesamtkunstwerks O.R.PHEUS erlebbar und bespielt dabei einen denkmalgeschützen Laden in München Sendling. (BSZ)

O.R.PHEUS FRAGMENTS

Eine Mixed Reality Installation von Evelyn Hriberšek

Halloween Special: 30.10.-3.11.2024

Tickets: www.eventbrite.de/e/orpheus-fragments-tickets-1015154302847



Eintritt: Alle 15 Minuten jeweils 1 Person | Alter: 16+

Dauer: ca. 15 Min | Preis: 12,50€ zzgl VVK-Gebühr



Ort: München Sendling (Details beim Ticketkauf)

Sprache: Deutsch (sehr wenig Sprache)



Weitere Informationen:

Website: www.eurydike.org/orpheus

Instagram: https://www.instagram.com/evelyn.hribersek/