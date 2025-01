Spannung ohne Ende

Das muss man erst einmal schaffen: Fast zwei Stunden lang hält Lena Dörrie das Publikum im Kulturforum Schlachthof in Fürth in Atem. Sie verkörpert die Strafverteidigerin Tessa Ensler, die jeden Vergewaltiger vor Gericht rausboxt. Mit toughen Tricks schafft sie es, die Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Das funktioniert prima, bis sie eines Nachts selbst Opfer wird, weil ihr Kanzleikollege sie brutal nimmt.

In Suzie Millers Gerichtsdrama „Prima Facie“, das jetzt das Stadttheater Fürth im Schlachthof präsentiert, zeigen sich die Abgründe eines Rechtssystems, das keine Gerechtigkeit schafft. Tessa erfährt auf leidvolle Weise, wie sich das System, für das sie immer eingetreten ist und auf dem sie ihre Karriere aufgebaut hat, gegen sie wendet. Eindrucksvoll nimmt Lena Dörrie als Tessa die Zuschauer mit auf eine Reise von arrogantem Rechtsanwaltsgehabe hin zu einer am Boden zerstörten Existenz. Das verdeutlicht auch Britta Lammers als Kostümbildnerin, indem sie Tessa erst in schicke Anwaltsklammotten und nach der Vergewaltigung in einen Schlabberpulli, einen weiten Rock und Stoppersocken steckt.

Doch kurz vor dem endgültigen Scheitern vor Gericht, denn niemand glaubt ihr die Vergewaltigung durch ihren Kollegen, trumpft Tessa noch einmal auf. Sie prangert das ungerechte Rechtssystem an, dem die psychischen Folgen einer Vergewaltigung völlig egal sind. Der vermeintliche Opferschutz und der vorsichtige Umgang mit den Frauen ist nur vordergründig. Im Prozess geht es immer nur darum, ob der Sex einvernehmlich war. In Tessas Fall war er das anfangs. Doch dann floss viel Alkohol und der zarte Liebhaber verwandelte sich in eine brutale Sexmaschine, die Tessas Arme mit einer Hand über ihrem Kopf fixierte und mit der anderen Hand ihren Mund zuhielt. Lena Dörrie vermittelt mit jeder Faser ihres Körpers wie ekelhaft und schmerzhaft das war.

Unter der Regie von Nilufar K. Münzing wirbelt Lena Dörrie mal auf den Wogen des Glücks über die Bühne, offenbart in inneren Monologen ihren Seelenzustand und präsentiert sich als gewiefte Anwältin, die vor nichts zurückschreckt.

Dieses beeindruckende Kammerspiel ist nur zu empfehlen. Das Fürther Publikum goutierte die Produktion zurecht mit Standing Ovations.

(Ralph Schweinfurth)



INFO

Suzie Miller ist eine australisch-britische Dramatikerin, Drehbuchautorin und Anwältin. Im April 2022 gab Miller mit Prima Facie ihr Debüt im Harold Pinter Theatre in Londoner West End mit Jodie Comer in der Hauptrolle, nachdem es in Sydney 2019 uraufgeführt wurde.