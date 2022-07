Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren

Die Grünen fordern für Bayern ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz, um die Abhängigkeit von Öl und Gas beim Heizen zu reduzieren. Gekoppelt werden solle es mit einem Wärmesozialfonds, der beim Umstieg zum Heizen mit erneuerbaren Energien helfen soll. "Das Potenzial dafür ist groß", sagte Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen im Landtag, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag).



"Ich denke da zum Beispiel an Nahwärmenetze etwa aus Biogas- oder Hackschnitzel-Anlagen, die ganze Dörfer versorgen können. Bayern als Land kann da übrigens ganz in eigener Kompetenz aktiv werden."



Hartmann sagte: "Die Menschen müssen heizen. In Bayern tun sie das mehrheitlich mit Öl oder Gas. Die Kosten für diese Energieträger steigen rasant." Dies werde die größte soziale Frage dieser Zeit.



Den Entwurf der Staatsregierung für ein neues Klimaschutzgesetz bezeichnete er als drittklassig. "Bei der Energiewende geht es nicht nur um Strom", sagte Hartmann. "Eine unserer größten Herausforderungen ist die Wärmewende. Da bleibt der Gesetzesentwurf mehr als mau."

(Kathrin Zeilmann, dpa)