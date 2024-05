Aiwangers Geheimpläne Staatsregierung nicht bekannt

Im Februar nahm Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an einer Demonstration in Regensburg gegen das Wirtshaussterben teil. Dort behauptete er laut Süddeutscher Zeitung, es gebe „Leute im System, die Dinge verhindern wollen“, etwa den Austausch am Stammtisch, um dem Bürger selbst sagen zu können, „was er zu denken hat“. Laut Aiwanger ist die Schließung von Dorfwirtshäusern also gewollt, damit ein Stammtisch nicht mehr „miteinander politisiert“. Wer genau das wolle, sagte er nicht. Holger Grießhammer (SPD) hakte jetzt nach, wie viele Wirtshäuser schließen mussten und bei welchen staatlichen Stellen diese Pläne zu den Schließungen eingesehen werden können.



Das Ernährungsministerium antwortet, Zahlen hinsichtlich der Schließung von Dorfwirtshäusern lägen nicht vor. „Die amtliche Statistik weist in der Gastgewerbestatistik unter der Klassifikationsnummer 56.1 lediglich die summarische Kategorie ‚Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes u. Ä‘ aus, eine weitere Differenzierung der Betriebe findet nicht statt.“ Der Staatsregierung sei es ein zentrales Anliegen, die bayerische Wirtshauskultur gerade auch auf dem Land zu erhalten und weiter zu unterstützen. „Von einer von Berlin geplanten Schließung ist dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus nichts bekannt.“ (David Lohmann)