Bahn: Zweite Stammstrecke kostet über elf Milliarden Euro

Die Kosten für die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke werden nach einer Berechnung der Deutschen Bahn die Marke von elf Milliarden Euro überschreiten. Zu den im Landtags-Unterausschuss genannten 9,369 Milliarden müssten noch rund 1,6 Milliarden Euro an Inflationskosten für die Zukunft bis zur Inbetriebnahme etwa 2025 bis 2037 hinzugerechnet werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage in München.



Zu den Gesamtkosten von prognostizierten 10,9 Milliarden Euro kämen dann noch die Anteile der Stadt München hinzu.

Vier Milliarden teurer

Bisher war von 7,05 Milliarden Euro ausgegangen worden, zuzüglich der inflationsbedingten Preissteigerung. Die jetzt berechnete Steigerung liege im Wesentlichen im Bereich des Baupreisindexes. Teurer als zunächst erwartet seien inzwischen unter anderem Kosten für das Projektmanagement und Bauüberwachung anzusetzen.



Die zweite Stammstrecke soll den S-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt verbessern. Sie soll auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen den Haltestellen Laim und Leuchtenbergring entstehen.



In diesem Bereich entstehen fünf neue Bahnhöfe. Nach aktueller Planung der Bahn soll das Projekt zwischen 2035 und 2037 fertiggestellt werden. Die Bahn strebe eine Fertigstellung 2035 an. Die Baustelle laufe derzeit weitgehend reibungslos, sagte Ausschuss-Vorsitzender Jürgen Baumgärtner (CSU). (dpa)