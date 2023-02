Bayern lockt Lehrer aus anderen Ländern mit Umzugskostenpauschale

Ungeachtet teils heftiger Kritik aus anderen Bundesländern schreitet der Freistaat Bayern bei seinen Werbeversuchen um Lehrkräfte aus ganz Deutschland voran. Bayern wolle eine Umzugskostenpauschale für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern zahlen, die sich für den Schuldienst in Bayern entscheiden, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.



Zusätzlich werde das digitale Beratungsangebot für potenzielle Neuankömmlinge aus dem gesamten Bundesgebiet ausgeweitet. Herrmann wies daraufhin, dass auch die Besoldung in Bayern häufig besser sei, als anderswo.



In der Besoldungsgruppe A 13, in der künftig neben Gymnasiallehrern auch Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen eingruppiert werden sollen, verdiene eine Lehrkräft in der Anfangsstufe 9400 Euro pro Jahr mehr als etwa in Sachsen und 3800 Euro mehr als in Baden-Württemberg.

3000 Euro Zulage

Mit einer Art "Buschzulage" soll dem Lehrermangel in weniger attraktiven Regionen des Freistaats begegnet werden. Es werde eine Regionalprämie von einmalig 3000 Euro ausgezahlt, wenn sich Lehrkräfte für den Dienst in solchen Gegenden entscheiden, kündigte Herrmann am Dienstag an. In Ballungszentren mit hohen Lebenshaltungskosten wie etwa der Landeshauptstadt München greife zudem eine staatliche Hilfe, die neben Lehrkräften auch allen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung steht und über Engpässe hinweghelfen soll.



Herrmann wies daraufhin, dass vom Wintersemester 2023/2024 an keinerlei Zugangsbeschränkungen mehr für Lehramts-Studierende gelten. Die letzten beiden Universitäten in den Städten Bamberg und Würzburg, wo derzeit noch Numerus-Claus-Regeln für Lehramt an Grundschulen gelten, gäben diese Regelungen auf.



Es gebe keinen Mangel an Studienplätzen in Bayern. Es stünden an den Universitäten mehr Plätze zur Verfügung, als es derzeit Bewerber gebe, sagte Herrmann.

Freistaat zahlt Gema-Gebühren

Darüber hinaus beschloss das Kabinett, dass ehrenamtlich geführte Organisationen wie etwa Sportvereine bei von ihnen ausgerichteten Musikveranstaltungen künftig in Bayern keine Gema-Gebühren mehr zahlen müssen. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltung für Besucher ohne Eintrittsgeld angeboten wird. Der Freistaat übernehme die Gebühren an die Rechteverwertungs-Gesellschaft der Musiker, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) in München.



Die Regelung soll vom 1. April an gelten. In diesem Jahr rechnet Herrmann dadurch mit 1,4 Millionen Euro Ausgaben für das Land. In den Folgejahren würden jeweils 1,5 Millionen Euro anfallen. Allein in diesem Jahr werden durch die Neuregelung 47000 Musikveranstaltungen für die ehrenamtlich Engagierten kostenfrei gestellt, sagte die Ehrenamtsbeauftragte der Freien Wähler im Landtag, Eva Gottstein. (Michael Donhauser und Christoph Trost, dpa)