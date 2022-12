Digitalisierung der Schuldaten dauert jetzt fast 20 Jahre

Die Digitalisierung der Schuldaten in Bayern kommt nicht voran. Die IT-Projekte der Staatsregierung zu den Amtlichen Schuldaten (ASD) und der Amtlichen Schulverwaltung (ASV) sollten tagesaktuelle Daten zum Beispiel über abgehaltene und ausgefallene Stunden liefern. Doch das 2004 gestartete Projekt wird wohl erst 2028 abgeschlossen sein – ein Zeitraum von fast einem Vierteljahrhundert.



Die FDP-Fraktion im Landtag kritisiert schon lange den außer Kontrolle geratenen Projektzeitraum und die ausufernden Gesamtkosten. Statt der veranschlagten 11,3 Millionen Euro für die Softwareentwicklung würden es bis zum anvisierten Projektende mindestens 272 Millionen Euro sein. Martin Hagen, Matthias Fischbach, Helmut Kaltenhauser, Julika Sandt und Alexander Muthmann (alle FDP) wollten daher von der Staatsregierung wissen, wer dafür die Verantwortung trägt.



Das Kultusministerium schreibt in seiner Antwort, dass seit dem Schuljahr 2020/21 alle Daten der amtlichen Schulstatistik über die ASV- und ASD-Verfahren erhoben würden. Dies sei die Grundlage für die Ressourcenplanung und zukünftige Prognosen. „Es handelt sich also mitnichten um ‚untaugliche Technik‘ einer ‚umstrittenen Schulverwaltungssoftware‘, sondern um eine zentrale Komponente der bayerischen Schulverwaltung und Schulaufsicht.“

Die Entwicklungsarbeiten übernahm ein russisches Subunternehmen

Im Schuljahr 2021/22 wurde ASV laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) an den ersten beruflichen Schularten eingeführt. So hätten im aktuellen Schuljahr erstmals auch die Berufsschulen, die Berufsfachschulen, die Berufsfachschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die Wirtschaftsschulen sowie die Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung ihre Daten ausschließlich über ASV/ASD übermitteln können.



Die jährlich anfallenden Kosten werden laut Staatsregierung auch nicht zur Korrektur von „bisher gemachten Fehlern“ aufgewendet, sondern zur Pflege, Weiterentwicklung und den laufenden Betrieb. Auch die Entwicklungskosten seien niedriger als von der FDP behauptet und nur knapp 2,5-mal so hoch wie veranschlagt. Die lange Projektdauer ergebe sich zum Beispiel durch die Umstellung von G8 auf G9 und die Entscheidung, die Einführung nicht auf einmal, sondern abgestuft nach Schulart einzuführen.



Die FDP lässt das nicht gelten. „Wenn der Kultusminister immer noch keine tagesaktuellen Zahlen zum Lehrermangel nennen kann, liegt das auch am gescheiterten ASV-Projekt“, sagt deren bildungspolitischer Sprecher, Matthias Fischbach. Schulen würden außerdem über viel Zusatzaufwand und Nebenarbeiten durch die Software klagen. Zudem stamme das Programm aus dem Jahr 1988 – dessen Programmiersprache kenne heute so gut wie niemand mehr. „Dass die Entwicklungsarbeiten über ein russisches Subunternehmen getätigt worden sind, schlägt dem Fass nochmals den Boden aus.“ (David Lohmann)