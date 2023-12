Fensterscheibe eines Abgeordnetenbüros in Bayreuth zerstört

Unbekannte haben in Bayreuth die Schaufensterscheibe des Büros eines Landtagsabgeordneten der Grünen zerstört. Man gehe von einem politischen Hintergrund aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Montag.



Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittle und suche nach Zeugen. Mit einem Stein hätten die Täter die Scheibe zum Zersplittern gebracht. Sie müssten den Anschlag zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag verübt haben, teilte die Polizei mit.



In den Räumen befindet sich das Wahlkreisbüro von Tim Pargent, dem Bayreuther Landtagsabgeordneten der Grünen. Ihm mache die Attacke vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund Sorgen, sagte Pargent der Deutschen Presse-Agentur: "Schon im Wahlkampf haben wir eine Verrohung im Umgangston feststellen müssen." Er gehe von einem gezielten Anschlag auf seine Person oder seine Partei aus. (Philipp Demling, dpa)