Die seit Jahren steigende Zahl der gemeldeten Fälle von sexueller und sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat den Sozialausschuss auf den Plan gerufen. In einer Fachanhörung ließen sich die Abgeordneten über aktuelle Entwicklungen, Bekämpfungsstrategien und konkreten Handlungsbedarf in Bayern informieren.

Einig waren sich die Fachleute, dass das in Bayern inzwischen grundsätzlich gut strukturierte Präventions- und Hilfsangebot unter stärkerer Einbeziehung von Betroffenenverbänden durch verpflichtende Schutzkonzepte, eine breitere Information und klar benannte Ansprechpartner ergänzt werden müsse. Zudem fehle es auf allen Ebenen für Fälle des sexuellen Missbrauchs und für den richtigen Umgang mit Opfern an speziell ausgebildeten Fachkräften. Dies reiche von der Kinderbetreuung über Schulen und Jugendämter bis hin zu Polizei und Justiz.

Die Ausschussvorsitzende Doris Rauscher (SPD) bezeichnete die Entwicklung der Fallzahlen als „besorgniserregend“. Nach Angaben von Jörg Fegert, Direktor der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Ulm, haben nach jüngsten Studien 12,7 Prozent der deutschen Erwachsenen in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierten Missbrauch erlebt, rund 20 Prozent der Frauen und 5 Prozent der Männer. „Das sind gigantische Zahlen“, urteilte Fegert. Demnach werden Mädchen vor allem im familiären Umfeld und in der Ausbildung Opfer, Buben überwiegend im kirchlichen Bereich, beim Sport und in Heimen. Jüngste Daten ließen darauf schließen, dass durch die Möglichkeit digital initiierter Übergriffe die Zahl der Betroffenen weiter steige, berichtete Fegert.

Betroffenen mehr Mitsprache ermöglichen

Im Namen der Opfer forderte der Sprecher des unabhängigen Betroffenenbeirats in der Erzdiözese München und Freising, Richard Kick, die Betroffenen bei der Aufarbeitung von Fällen, aber auch bei der Entwicklung von Schutzkonzepten und Hilfsangeboten stärker einzubeziehen. Sie sollten in den einschlägigen Gremien ein Mandat zur Mitsprache haben und ein Recht auf Einflussnahme auf Entscheidungen bekommen. Betroffene wüssten aus eigener Erfahrung, warum Kinder und Jugendliche zu Opfern werden könnten und wüssten über die mitunter perfiden Strategien der Täter Bescheid, erläuterte Kick. Außerdem sollten Betroffene an der Ausbildung von Fachkräften beteiligt werden.

Die Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, sprach sich für eine stärkere länderübergreifende Koordination beim Schutz von Kindern und Jugendlichen aus. Es brauche auch ein bundesweit einheitliches Beratungstelefon. Bei Präventionsmaßnahmen müssten die Täterstrategien mehr in den Blick genommen werden, um Kinder und Jugendliche dafür zu sensibilisieren, mahnte Claus. Zudem müssten die potenziellen Opfer darüber aufgeklärt werden, was im Kontakt mit Erwachsenen erlaubt sei und was nicht. Hier herrsche wegen des großen Machtgefälles oft Verunsicherung.

Engere Zusammenarbeit und gezieltere Forschung

Sabine Lainer, Leiterin des bei der Münchner Polizei für sexuelle Gewalt gegen Kinder zuständigen Kommissariats, drängte auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Ermittlern auf der einen sowie Jugendämtern und Bildungseinrichtungen auf der anderen Seite. Grund seien häufig unberechtigte Datenschutzbedenken.

Susanne Nothhafft von der Katholischen Stiftungshochschule München sprach sich für mehr gruppenspezifische Forschung aus. Schutzkonzepte für Behinderteneinrichtungen müssten anders aussehen als für Schulen oder Auszubildende. (Jürgen Umlauft)