Grünen-Paar Schulze und Bayaz mit zweitem Baby

Noch ein Junge: Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (40) und seine Ehefrau Katharina Schulze (39), Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bayaz schrieb auf Instagram: "Unser zweiter Sohn ist jetzt auf der Welt und es ist so zauberhaft wie beim ersten Mal." Ein Name und ein Foto des Neugeborenen gab es nicht. "Uns allen geht's gut und wir grooven uns gerade zu viert Zuhause ein", schrieb Bayaz weiter.



Der ältere Sohn sei mächtig stolz. Er habe es die letzten Tage kaum erwarten können, seinen kleinen Bruder mit einer von ihm selbst ausgesuchten Giraffe zu begrüßen. Das Stofftier war auf dem Foto zu der Babynachricht zu sehen - auf einer Babytragetasche, in der ein Plüschaffe saß. Glückwünsche gab es unter anderem auch von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. "Von Herzen alle guten Wünsche euch. Genießt es!", schrieb die Grünen-Politikerin.

Acht Wochen Mutterschutz

Der Heidelberger Bayaz ist seit 2021 Finanzminister im Kabinett von Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart, vorher saß er im Bundestag. Schulze fungiert seit 2017 als Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag. Schulze und Bayaz sind seit Juli 2022 verheiratet. Im Juni 2021 war der erste Sohn zur Welt gekommen.



Die bayerische Fraktionschefin will nach acht Wochen Mutterschutz beruflich langsam wieder einsteigen, wie sie im Juli verriet. Sie sei "nicht so der Typ" für Elternzeit. (Aleksandra Bakmaz, dpa)