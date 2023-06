Strengere Auflagen für Messe-München-Konzerte

Auf den Freiflächen der Messe München fanden im Sommer 2022 drei Großkonzerte statt. Veranstalter war Klaus Leutgeb mit seiner Firma Leutgeb Entertainment Group. Auch dieses Jahr soll es wieder Konzerte mit bis zu 150 000 Menschen im Publikum geben – zum Leidwesen der Anwohnenden, Politik und Stadtgesellschaft. „Bemängelt wurden unter anderem der Standort, die Lärm- und Verkehrsbelästigung, die Haltung des Veranstalters gegenüber den Medien und die undurchsichtige Vergabe der Gastrorechte an eine neu gegründete und unerfahrene Cateringfirma“, schreibt Sanne Kurz (Grüne) in ihrer Anfrage. Die Abgeordnete wollte daher von der Staatsregierung wissen, ob Veranstaltungen jetzt Teil der Messe München seien, welche Laufzeit der Vertrag hat, warum die Leutgeb Entertainment Group den Zuschlag bekommen hat und ob dieser auch an Nachhaltigkeitskriterien gebunden war.



Das Wirtschaftsministerium schreibt in seiner Antwort, der Vertrag mit dem Veranstalter laufe noch bis einschließlich 2025. Während dieser Zeit hat das Unternehmen ein Exklusivrecht, andere Veranstalter können sich also nicht bewerben. Der Vertrag sei im Hinblick auf Konzerte geschlossen worden, für die wegen des zu erwartenden Besucheraufkommens in München keine anderen Veranstaltungsstätten zur Verfügung stehen – zum Beispiel das Helene-Fischer-Konzert. Die Überlassung von Flächen der Messe München zur Durchführung von Konzerten soll auch in Zukunft möglich sein. Bereits 2011 hätte zum Beispiel die Rockband Linkin Park auf dem Freigelände gespielt. Konzerte würden jedoch auch weiterhin nicht zum Messe-Kerngeschäft gehören.



Ob der Vertrag auch Nachhaltigkeitsstrategien wie zum Beispiel Kombi-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr beinhaltet, kann das Haus von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht sagen. Dies sei vertraulich. Allerdings habe die Messe München eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, in die über die Verträge Gastveranstaltungen einbezogen werden sollen. Konkrete Maßnahmen aus dieser Strategie für Konzerte seien momentan in Bearbeitung. Das heißt, bei den Großkonzerten 2022 kamen sie noch nicht zum Einsatz. Zur Vergabe der Gastrorechte, also dem Verkauf von Speisen und Getränken, schweigt das Ministerium aus vertraglichen Gründen ebenfalls.



Das Ministerium räumt ein, dass die Polizei das Sicherheitskonzept des Veranstalters aufgrund von „Mängeln“ kritisierte. Hinweise der Polizei wurden trotz frühzeitiger Rückmeldung nicht zufriedenstellend umgesetzt. „Insbesondere die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts des Veranstalters hatten weitestgehend keine ausreichenden Kenntnisse der geltenden Konzepte.“ Dadurch sei es zu Problemen bei Zugangskontrollen, Wetterschutz und Crowd Management gekommen. Außerdem habe der Ordnungsdienst „erhebliche Mängel in qualitativer und quantitativer Hinsicht“ aufgewiesen – unter anderem durch Sprachbarrieren. Dieses Jahr soll es aber nach Abstimmungen mit dem Veranstalter neue Auflagen geben. > loh