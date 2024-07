Drei Menschen in Asylunterkunft festgenommen

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in einer Asylunterkunft in Mittelfranken drei Menschen nach Schussgeräuschen vorläufig festgenommen. Es sei noch unklar, woher die Schussgeräusche gekommen seien und wer diese abgegeben habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Verdächtigen sollten nun befragt werden.



Der Notruf war um die Mittagszeit bei der Polizei eingegangen. Zeugen hatten berichtet, dass aus einem Dachfenster heraus in die Luft geschossen worden sein soll. Einsatzkräfte umstellten die Unterkunft in Uffenheim und sperrten den Bereich großräumig ab. Auch diese hätten Knallgeräusche aus dem Gebäude gehört, sagte der Polizeisprecher.

Keine Waffe gefunden

Am Nachmittag gab die Polizei auf der Plattform X Entwarnung. "Es gibt keine Verletzten. Es besteht keine Gefahr."



Zunächst verließ nach Angaben der Polizei eine Person das Gebäude und ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach ersten Ermittlungen hielten sich im Dachgeschoss zwei weitere Personen auf. Spezialkräfte durchsuchten die Unterkunft und nahmen diese vorläufig fest.



Die Einsatzkräfte sollten nach Angaben der Polizei das Gebäude nach einer möglichen Waffe durchsuchen. Bis zum späten Nachmittag war eine solche nicht gefunden worden. (Frederick Mersi, Irena Güttel, dpa)