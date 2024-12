Bund Naturschutz in Bayern bittet um Verzicht auf Feuerwerk

Bunte Lichter, Rauch und Lärm - was für die einen Spaß bedeutet, kann sich negativ auf Umwelt, Natur und Tiere auswirken. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) appelliert heuer an die Menschen, auf Feuerwerk zu verzichten.



"Uns ist bewusst, dass für viele Menschen ein Feuerwerk an Silvester einfach dazugehört", sagte der BN-Beauftragte Martin Geilhufe. Der Bund Naturschutz in Bayern bitte die Menschen trotzdem darum, diesen Brauch kritisch zu hinterfragen.



Neben dem produzierten Müll schrecke Feuerwerk Tiere auf. Das bedeute Stress, insbesondere für Tiere, die Winterschlaf halten - wie beim Igel.

Auch der freigesetzte Feinstaub sei eine Belastung für die Umwelt. Das betreffe vor allem auch ältere Menschen und jene mit Atemwegserkrankungen. (Daniel Wieland, dpa)