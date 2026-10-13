Leben in Bayern

Der Nürnberger Flughafen ist wegen eines Polizeieinsatzes gegen Mittag für den Flugverkehr gesperrt worden. (Foto: dpa/Eibner-Pressefoto, Ardan Fuessman)

13.10.2026

Flughafen Nürnberg gesperrt – wegen 'mutmaßlicher Luftnotlage'

Möglicher Notfall am Nürnberger Flughafen, die Polizei riegelt diesen ab. Noch sind viele Fragen offen

Die Polizei hat den Flughafen in Nürnberg abgesperrt. "Wir gehen von einer mutmaßlichen Luftnotlage aus. Diese ist aber noch unbestätigt", sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Einsatzkräfte den Flughafen abriegelten, konnte er zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Wegen des Einsatzes kam es auch zu Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Verkehr in Nürnberg in Richtung Flughafen.

Zu dem Polizeieinsatz kam es kurz vor der Landung eines Flugs von der griechischen Insel Korfu. Ein Flughafensprecher sagte, der Flieger sei sicher gelandet. Nach dpa-Informationen hatte es zuvor einen Notfallcode gegeben. Eurofighter waren laut Flughafensprecher im Einsatz, um die Maschine zu begleiten. Sie hätten inzwischen aber wieder abgedreht. 

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung hatten die Kampfjets des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 im bayerischen Neuburg an der Donau das Flugzeug im deutschen Luftraum begleitet. Dort stehen rund um die Uhr täglich zwei Eurofighter als sogenannte Alarmrotte bereit.

Am frühen Morgen hatte es bereits eine mögliche Drohnensichtung am Flughafen Nürnberg gegeben. Drei Piloten hatten unabhängig voneinander beim Start- oder Landevorgang ein Objekt gemeldet, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte, wie die Polizei mitteilte. 

Zuvor Beeinträchtigung wegen möglicher Drohnensichtung

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen leitete in Abstimmung mit dem Albrecht-Dürer-Airport und der Deutschen Flugsicherung umgehend Such- und Detektionsmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz; allerdings konnte keine Drohne gefunden werden. 

Während des ersten Einsatzes kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Nach Angaben eines Flughafensprechers waren sechs Flüge verspätet - zwei Ankünfte und vier Abflüge. Zudem mussten zwei ankommende Maschinen vorsorglich nach Köln und Prag ausweichen, konnten ihren Flug nach Nürnberg danach jedoch fortsetzen. Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. (dpa)

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