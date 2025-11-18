Frost und Schnee sorgen für glatte Straßen in Bayern

Frost und mancherorts Schneefall haben am Morgen in weiten Teilen Bayerns für glatte Straßen gesorgt. Weiße Flocken kamen vor allem in Mittelgebirgsraum und in den Alpen herunter, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hieß.



Für heute erwartet der DWD von Franken bis in den Bayerischen Wald eine dichte Wolkendecke. Über Sonne können sich dagegen die Menschen in den Landkreisen vom Bodensee bis in die niederbayerische Donauregion freuen. Frostig bleibt es im Frankenwald mit 0 Grad, bis zu 6 Grad werden in der Rhein-Main-Region erwartet.



Südlich von Fränkischer Alb und Bayerwald soll es auch in der Nacht zu Mittwoch sternenklar bleiben, nördlich davon überwiegen die Wolken. In Franken kann laut den Wetterexperten zudem etwas Schnee fallen. Die Tiefstwerte werden mit minus 9 Grad in den Alpen erwartet, im Raum Aschaffenburg dürften es 0 Grad werden. (dpa)

