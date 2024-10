Im Jagdverband kriselt es weiter

Die Krise im Bayerischen Jagdverband (BJV) dauert an. Nun ist die Justiziarin zurückgetreten. In einem vierseitigen Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begründet Diane Schrems-Scherbarth ihre Entscheidung insbesondere mit dem Führungsstil des BJV-Präsidenten Ernst Weidenbusch. Dieser wies gegenüber der dpa die Vorwürfe zurück.



Zuvor hatten mehrere Medien über den Rücktritt berichtet. Schrems-Scherbarth war am Dienstag zunächst nicht zu erreichen.

Vorwurf: Mangelnde Informationspolitik

Die Anwältin kritisiert in ihrem Schreiben eine mangelhafte Informationspolitik des Präsidenten, mangelndes Interesse an der Meinung von Präsidiumsmitgliedern und Bezirksverbänden sowie fehlenden Austausch mit Partnerverbänden.



Zudem habe zwischen dem Präsidenten und der bisherigen Justiziarin sowie einigen Präsidiumsmitgliedern kein Vertrauensverhältnis mehr bestanden. Mehrere Bezirksvorsitzende trauten sich nicht mehr, Kritik zu üben, weil sie fürchteten, als persönlicher Gegner Weidenbuschs eingestuft zu werden, so Schrems-Scherbarth.

Präsident: Vertrauensverlust spürbar

Weidenbusch erklärte, "nach einem fachlichen Fehler der Justiziarin, einem Fristversäumnis in einem laufenden Verfahren mit erheblichem Schaden für den BJV" sei ein deutlicher Vertrauensverlust im Präsidium spürbar und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zunehmend schwierig gewesen. In der Folge hätten im Interesse des Verbandes alternativ und zusätzlich regelmäßig andere Juristen befragt werden müssen.



Weiter teilte er unter anderem mit, dass konstruktive Kritik ausdrücklich erwünscht sei und der BJV in ständigem Kontakt zu anderen Verbänden stehe. (Ute Wessels, dpa)