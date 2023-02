Kretschmann würdigt Söder bei Narrentreffen – mit Gedicht

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) bei der Verleihung der "Goldenen Narrenschelle" mit einem launischen Gedicht gewürdigt. Söder verstehe sich "aufs Inszenieren, aufs Provozieren und Regieren", sagte Kretschmann am Dienstagabend im südbadischen Rust. Und er fügte an anderer Stelle hinzu: "Bescheidenheit ist eine Zier, doch er regiert stets ohne ihr."



Die Übergabe der "Narrenschelle" – einer vergoldeten Handglocke – ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten. Söder sollte die undotierte Auszeichnung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) bereits im vergangenen Jahr erhalten – die Veranstaltung im Europa-Park fiel aber wegen der Corona-Pandemie aus.



Zu den früheren Narrenschellenträgern gehören Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, Sänger Tony Marshall und der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich. Auch Kretschmann gehört zum Kreis der bisher Ausgezeichneten.



Mit Blick auf die sozialen Netzwerke sagte der Stuttgarter Regierungschef über Söder: "Twitter, Tiktok, Instagram begleiten Dich bei Deinem Drang, Deine Schritte, Deine Taten, jedem weltweit zu verraten!" Auch auf den Machtkampf zwischen dem damaligen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet und Söder im Jahr 2021 spielte Kretschmann an.



Die 1924 gegründete VSAN ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. In ihr sind 68 Narrenzünfte aus den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Stuttgart, dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben und fünf Kantonen in der Schweiz zusammengeschlossen. (Christian Böhmer, dpa)