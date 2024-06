Landrat fordert mehr Hochwasserschutz

Der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) fordert rasch mehr Hochwasserschutz in Bayern. "Diskussionen, ob Dämme erforderlich und sinnvoll sind oder nicht, sind jetzt hoffentlich vorbei", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag).



"Von dem Geld, was die Schäden jetzt kosten, könnten Sie viele Dämme bauen." Dämme und Polder seien sinnvoll.



"Wir brauchen das Signal: Wir stehen dazu, wir bauen das jetzt", sagte der Landrat. Außerdem brauche es Regenrückhaltebecken auch an Bächen und kleinen Flüssen und mehr Personal in den Wasserwirtschaftsämtern. (Roland Losch, dpa)