Militärfahrzeuge fahren auf Autobahn 6 aufeinander

Mehrere Militärfahrzeuge sind am Montag auf der Autobahn 6 bei Amberg in der Oberpfalz aufeinandergefahren. Nach ersten Informationen der Polizei wurden sieben Menschen bei dem Unfall verletzt, wie ein Sprecher am Montag sagte.



Den Angaben zufolge waren vier Militärfahrzeuge an dem Auffahrunfall beteiligt. Sie befanden sich offenbar auf einer Manöverfahrt.



Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Tschechien zunächst gesperrt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr. (dpa)