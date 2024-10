Nach dem Sturm kommen Regen und Gewitter

Nach dem Sturm durch Ex-Hurrikan "Kirk" kommen Regenschauer und vereinzelte Gewitter nach Bayern. Hinter dem Sturmtief bringe eine Kaltfront aus Nordwesten kühlere Meeresluft in Richtung Freistaat, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.



Bis zum Mittag meldet der DWD weiterhin stürmische Windböen. In den Hochlagen der Alpen seien diese besonders schwer. Auf den höchsten Gipfeln sei sogar mit orkanartigen Böen aus südlichen Richtungen zu rechnen. Das Polizeirevier Mittelfranken warnte vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen. Für Fußgänger und Autofahrer gelte höchste Vorsicht. Der Zoo Augsburg blieb wegen der Sturmwarnung geschlossen.

Regenschauer bis in die Nacht

Ab Mittag soll der Sturm den Angaben zufolge nachlassen. Abgelöst wird er voraussichtlich von Regenschauern und vereinzelten Gewittern, die bis in die Nacht zum Freitag andauern. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 18 Grad.

Nachts kühlen die Temperaturen dann auf 9 bis 5 Grad ab. Im Laufe des Freitags soll der Regen demnach allmählich in Richtung Süden abziehen, in Franken sind dann auch längere sonnige Abschnitte zu erwarten.



Am Wochenende rechnen die Meteorologen dann mit mehr trockenen Phasen, im Osten Bayerns soll am Samstag oft die Sonne zu sehen sein. Am Sonntag komme die Sonne vor allem am Nachmittag raus - bei bis zu 18 Grad im Alpenvorland. (Catharina Zelt, dpa)