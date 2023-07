Oktoberfest-Gelände wird Baustelle

Gut zwei Monate vor dem Start des Münchener Oktoberfestes beginnen nächste Woche die Aufbauarbeiten. Auf der Theresienwiese rollen ab Montag wieder Gabelstapler und Lastwagen; das Festgelände wird zur Baustelle.



Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Bis zum 4. September gibt es aber noch Möglichkeiten, das Gelände zu queren.



Vom 16. September bis zum 3. Oktober wird das Oktoberfest gefeiert, das weiter als größtes Volksfest der Welt gilt. Das Fest dauert dieses Mal 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst.



Normalerweise dauert die Wiesn bis zum ersten Sonntag im Oktober. Weil der Feiertag am 3. Oktober auf den Dienstag danach fällt, wird die Brücke geschlagen. Das hat der Stadtrat beschlossen.



In den Jahren 2021 und 2020 war das Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im vergangenen Jahr wurde erstmals wieder gefeiert.



Die Maß Bier in den Festzelten kostet in diesem Jahr zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Demnach müssen die Gäste durchschnittlich 6,12 Prozent mehr für den Liter Festbier hinlegen als im vergangenen Jahr. Damals reichte die Preisspanne von 12,60 Euro bis 13,80 Euro. (Sabine Dobel, dpa)