Scholz, Söder, Merz im Miniaturformat

Die Kanzlerkandidaten buhlen in Bayern als Marionetten um die Gunst der Wähler: Bei dem aktuellen Kabarettprogramm der Augsburger Puppenkiste wird das Ampel-Aus in Berlin in einer Wohngemeinschaft mit dem Spitzenpersonal von SPD, Grünen, FDP und CDU aufgearbeitet. Während sich Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner in dem Stück "Das Ende der Ampel-WG" als Bewohner streiten, hat Friedrich Merz auf der Puppenbühne den Part des Vermieters und CSU-Chef Markus Söder gibt den Hausmeister.

"Bunter Mix"

Die Puppenkiste erstellt jedes Jahr ein neues Kabarettprogramm. Die für das erwachsene Publikum gedachten Programme mit etwa 100 Marionetten sind neben den Kinderstücken "Frau Holle" oder "Der kleine Wassermann" seit langem Klassiker im Angebot von Deutschlands bekanntester Marionettenbühne.



Es sei "ein bunter Mix aus gespielten Witzen, musikalischen Nummern, politischen Satiren und natürlich unserem Kasperl, der wie immer ein bisschen vorwitzig, ein bisschen moralisch, dafür ein bisschen weniger ernst genommen werden darf", erläutert die Puppenkiste das Konzept. Bei der Politshow werden Scholz, Söder, Merz und Co. auf Miniaturformat geschrumpft und durch den Kakao gezogen. Zum Jahreswechsel wird die Inszenierung regelmäßig für das kommende Jahr mit neuen Nummern aufgefrischt. (Ulf Vogler, dpa)