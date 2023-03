Startschuss für Bau von neuer Kinderklinik in München

Der erste Spatenstich für das neue Kinderkrankenhaus in München ist gesetzt. Die Kosten für die Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität werden auf 420 Millionen Euro kalkuliert und vom Freistaat übernommen, teilte das Uniklinikum am Montag mit.



Insgesamt stünden für das Projekt 550 Millionen Euro zur Verfügung, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Den Angaben nach werden die Arbeiten für den Neubau voraussichtlich sechs Jahre dauern. Das Krankenhaus soll Ende dieses Jahrzehnts die Nachfolge des Dr. von Haunerschen Kinderspitals antreten.



"Dieses Geld ist für die Zukunft unserer Kinder hervorragend angelegt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Festakt zum Spatenstich. Der eigentliche Baubeginn für die Kinderklinik ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Einen konkreten Termin gebe es dafür bisher nicht, sagte ein Sprecher des Uniklinikums am Montag.



Ursprünglich hätten die Arbeiten schon 2018 starten sollen. Das Projekt wurde jedoch wegen Änderungen am Entwurf sowie der Corona-Pandemie immer wieder verschoben. Der Start der Patientenversorgung im Neubau ist derzeit für Ende 2029 beziehungsweise Anfang 2030 geplant. (Tobias Stadler, dpa)