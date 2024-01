Stecknadeln auf Spielplatz verstreut

Bereits zum vierten Mal haben Unbekannte Stecknadeln im Sand eines Spielplatzes im mittelfränkischen Stein (Landkreis Fürth) verstreut. Mitarbeitende des Bauhofes suchten den Spielplatz mit Sonden ab und entfernten die Nadeln aus dem Sand, wie Stadtsprecher Andreas Brettreich am Dienstag sagte.



Eine Mutter und ihr Kind hatten die mehreren Hundert Stecknadeln nach Angaben der Polizei am Silvestertag entdeckt. Diese sperrte den Spielplatz ab und ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.



Im Juni 2020 seien erstmals Stecknadeln im Sand auf dem Spielplatz gefunden worden, sagte Brettreich. Den nächsten Vorfall habe es ein Jahr später gegeben. Zuletzt seien im November 2023 Stecknadeln im Sand verstreut worden.



Doch diesmal seien es deutlich mehr Nadeln gewesen als letztes Mal, sagte Brettreich. Auch die betroffene Fläche sei größer. Auffällig sei, dass von allen Spielplätzen in der Gemeinde bei Nürnberg immer nur der eine betroffen gewesen sei.



Das Motiv der unbekannten Täter ist der Polizei zufolge unklar. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Ab Donnerstag sollen Kinder den Spielplatz nach Angaben von Brettreich wieder betreten können. (Irena Güttel, dpa)