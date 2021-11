Titel gehen nach Hessen und Bayern

Melanie Holl aus Hessen und Markus Zenger aus Bayern sind die deutschen Meister im Gabelstaplerfahren. Bei dem Wettbewerb in Aschaffenburg verteidigte Holl, die aus Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis kommt, ihren Titel aus dem vergangenen Jahr gegen elf Konkurrentinnen, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte. Zenger aus Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) setzte sich bei seiner ersten Teilnahme an dem Spektakel gegen 22 Männer durch. Gefragt waren unter anderem zielsicheres Manövrieren auf engstem Raum und Schnelligkeit.



Beim Wettkampf der Firmen traten 13 Teams gegeneinander an. Lokalmatador TeamLog GmbH aus Aschaffenburg holte sich den Sieg. Der sogenannte Staplercup wird von der Linde Material Handling GmbH ausgerichtet. Die Teilnehmer mussten bei dem Wettbewerb zum Beispiel einen rund vier Meter hohen Turm aus Schaumstoffelementen aufstapeln und durch die Halle um Hindernisse herum balancieren. Eine weitere Aufgabe war es, sicher über eine überdimensionale Wippe zu gelangen. Die Deutschen Meisterschaften werden seit 2005 ausgetragen.

(Angelika Resenhoeft, dpa)