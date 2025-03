Viral gegangener Wohnungsbetrug: Polizei sucht Verdächtigen

Nach einem viral gegangenen Fall von Wohnungsbetrug in München fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis München soll im Februar zwei Studentinnen mit einem falschen Wohnungsangebot um rund 8.000 Euro betrogen haben, wie die Polizei mitteilte.



Der mutmaßliche Betrüger hatte die Mietwohnung in der Innenstadt zuvor auf einer Online-Plattform angeboten. Im Februar besichtigten die beiden Frauen die Wohnung und überwiesen laut einem Polizeisprecher mehr als 8.000 Euro für die Kaution und die erste Miete. Über einen Messenger-Dienst standen die Studentinnen demnach mit dem Mann in Kontakt und trafen ihn auch persönlich.

Mutmaßlicher Betrüger soll mehr als 100.000 Euro erbeutet haben

Als die Schlüsselübergabe aber nicht wie vereinbart stattfand, erstatteten sie Anzeige - und berichteten unter Tränen darüber in einem Video auf der Plattform Tiktok. Das Video wurde inzwischen rund 1,7 Millionen Mal angeklickt.



Inzwischen haben sich laut Polizei weitere Menschen gemeldet, die auf ähnliche Weise betrogen wurden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)