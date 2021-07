Wieder sind heftige Unwetter über Bayern gezogen

Nach schweren Unwettern in Bayern haben am Dienstagmorgen die Aufräumarbeiten begonnen. Vereinzelt sind Feuerwehr und andere Hilfskräfte noch im Einsatz. Starker Regen hatte im Allgäu und im Landkreis Rosenheim am Montagabend Straßen und Keller geflutet. Allein im Landkreis Rosenheim zählte der Krisenstab 340 Einsätze, an denen über 1000 Rettungskräfte beteiligt waren. Bäume blockierten zwischenzeitlich die Bahnstrecke von München nach Salzburg.



Im Bruckmühler Ortsteil Götting waren am frühen Dienstagmorgen noch etwa 250 Kräfte vor Ort, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Diese hätten in der Nacht mit Hochleistungspumpen große Mengen von Oberflächenwasser aus dem übervollen Goldbach abgepumpt. Im Landkreis war der Unwetteralarmplan ausgelöst worden, nachdem örtlich über 50 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen waren.



Die gesperrte Bahnstrecke München-Salzburg konnte nach Angaben der Deutschen Bahn in der Nacht auf Dienstag wieder freigegeben werden. Zuvor war die Strecke zwischen Rosenheim und Salzburg gesperrt worden, weil Bäume auf die Oberleitung gefallen waren.

Wasser bis zur Motorhaube

Besonders stark waren die Regenfälle im Allgäu. Auf Bildern sind überflutete Straßen zu sehen, das Wasser stand zum Teil bis zur Motorhaube der Autos.



Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Gewitter. Insbesondere im Alpenvorland sei örtlich mit Starkregen, Hagel und Böen zu rechnen. Unwetter und Sturmböen seien nicht auszuschließen.

(dpa)