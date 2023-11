Wilder Bartgeier zu Besuch im Nationalpark Berchtesgaden

Die Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden haben Besuch von in der Wildnis geborenen Artgenossen. Ein Junggeier erkunde derzeit das Gebiet, in dem seit 2021 ein halbes Dutzend Vögel aus Zuchtprogrammen ausgewildert wurde, teilten der Nationalpark und der bayerische Naturschutzverband LBV am Mittwoch mit. Bereits zuvor waren zwei Mal Bartgeier gesichtet worden, die nicht aus dem Auswilderungsprogramm stammten.



"Junge Bartgeier orientieren sich in ihrer Wanderphase in den ersten Lebensjahren stark am Vorkommen von Artgenossen. Daher freut es uns sehr, dass die Präsenz unserer Geier auch wilde, herumstreifende Junggesellen in die Region lockt", sagte der LBV-Geierexperte Toni Wegscheider.



Dank hochauflösender Bilder eines Naturfotografen konnte anhand der Gefiederdetails festgestellt werden, dass der wilde Junggeier eineinhalb Jahre alt sei, berichtete Nationalpark-Projektleiter Ulrich Brendel. Da der Vogel keinen Beinring, keine Federmarkierung und keinen Sender trage, handele es sich um ein in der Wildnis geborenes Tier aus dem Alpenraum. Woher er genau komme, sei aber offen - junge Bartgeier sind sehr mobil.



Im Juli hatte das Projektteam in der Nähe des Königssees den in der Schweiz ausgewilderten Bartgeier BelArosa gesichtet, im September einen anderen unbekannten Geier. Ob der jüngste wilde Besucher erst einmal bleibt oder weiterzieht, sei offen. Er habe sicher Sichtkontakt zum derzeit in der Auswilderungsregion fliegenden Geier Nepomuk.



"Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden sich zusammentun und eine Weile gemeinsam nach Nahrung suchen", sagte Wegscheider. Schon mehrfach wurden ausgewilderte Geier zusammen mit Artgenossen beobachtet. So war die 2022 geschlüpfte Dagmar mit drei anderen Junggeiern in der Schweiz unterwegs; Recka und Sisi fliegen derzeit gelegentlich zusammen in den österreichischen Zentralalpen.



Bartgeier waren 140 Jahre lang in Deutschland ausgerottet. Seit 2021 werden sie im Nationalpark Berchtesgaden wieder angesiedelt. Sie zählen mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. (Sabine Dobel, dpa)