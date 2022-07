Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger warnt warnt mit Blick auf die Gaskrise und der deshalb eventuell notwendigen Rationierungen im Winter vor heftigen Verwerfungen. "Dieser Verteilungskampf wird bitter werden", sagte der FW-Mann dem BR-Politikmagazin Kontrovers. Aiwanger fordert von der Bundesregierung einen sofortigen Krisenplan. Der mögliche Totalausfall russischer Gaslieferungen macht dem Freien Wähler Sorgen.

Natürlich könne man niemanden in der Wohnung erfrieren lassen, so der stellvertretende bayerische Ministerpräsident. Doch für ihn ist auch klar: "Am Ende können wir auch die Wirtschaft nicht mit Vollgas an die Wand fahren." Scharfe Kritik richtet Aiwanger dabei an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aiwanger forderte den Grünen-Politiker erneut auf, endlich ein Konzept auf den Tisch zu legen, um beispielsweise private Haushalte davon zu überzeugen, auf Pelletheizungen oder Strom umzustellen. Um die Zahl der privaten Gaskunden zügig zu reduzieren, schlägt Aiwanger vor, Privatkunden, die bereit seien, ihre Gasheizung umzustellen, zu entschädigen". (till)