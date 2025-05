Münchner Zentrum: BMW kracht in Haltestelle - drei Schwerverletzte

Ein Auto ist gegen 12 Uhr in München in eine Haltestelle der Straßenbahn im Bereich der Donnersbergerbrücke gefahren. Laut Münchner Feuerwehr wurden drei Menschen schwer und mindestens vier weitere leicht verletzt. Zunächst war ein großer Knall zu hören, anschließend zahlreiche Sirenen - bereits kurz nach dem mutmaßlichen Unfall traf eine Vielzahl an Polizei-, Feuerwehr-, Notarzt- und Rettungswagen am Ort des Geschehens ein, wie ein BSZ-Reporter beobachtete.

Der BMW, der in die Haltestelle krachte, ist komplett demoliert, der Unfallort abesperrt. "Es sieht nach einem Unfall aus", sagt eine Polizeisprecherin. "Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein anderer Hintergrund bekannt."

Laut Polizei wurden alle Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Er sei aber noch nicht vernehmungsfähig. Gegen den 52-Jährigen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Weitere Details blieben zunächst unklar. (till)

Anm.: Der Artikel wird laufend aktualisiert.