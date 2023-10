Bayern soll weiteren Wahlkreis bekommen

Bayern soll nach Angaben der SPD-Fraktion bei der nächsten Bundestagswahl 2025 auf Kosten von Sachsen-Anhalt einen zusätzlichen Wahlkreis erhalten. "Aufgrund der dortigen Bevölkerungsentwicklung muss ein Wahlkreis von Sachsen-Anhalt nach Bayern verschoben werden", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag).



"Die Koalitionsfraktionen werden ein Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes auf den Weg bringen", kündigte Wiese an. Das soll in der Sitzungswoche Anfang November geschehen.



Laut dem der Zeitung vorliegenden Gesetzentwurf der Ampel-Koalition würde die Zahl der Wahlkreise in Bayern von 46 auf 47 steigen, in Sachsen-Anhalt hingen von 9 auf 8 sinken. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise.



In Bayern soll es demnach wieder einen Wahlkreis Memmingen geben, der 1965 einer Wahlkreisreform zum Opfer fiel und im Wahlkreis Ostallgäu aufging. Der neue Wahlkreis soll aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu gebildet werden. (Stefan Heinemeyer, dpa)