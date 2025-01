Beschwerde: Droht der FDP in mehreren Ländern der Ausschluss von der Bundestagswahl?

Nach der Beschwerde eines Parteimitglieds prüfen die Landeswahlleiter die Landeslisten der FDP für die Bundestagswahl in 14 der 16 Bundesländer. Das berichtet Portal Table Briefings unter Berufung auf die Beschwerde. Es es den Angaben des Online-Portals zufolge um den Vorwurf, gegen den Grundsatz geheimer Wahlen bei den Aufstellungsverfahren in den jeweiligen Landesverbänden verstoßen zu haben. Laut dem Bericht sind nur Niedersachsen und Berlin von der Beschwerde ausgenommen.

Mehrere Landeswahlleiter bestätigten dem Portal den Eingang des Schreibens. Wie es heißt, sollten die Delegierten bei den Nominierungsparteitagen in allen anderen Landesverbänden handschriftlich "Ja", "Nein", "Enthaltung" oder den Namen der Kandidaten auf einen weißen Zettel schreiben, statt auf vorgedruckten Stimmzetteln ein Kreuz zu setzen. "Wenn die Namen der Kandidaten handschriftlich auf den Stimmzetteln notiert und diese dann direkt abgegeben werden, kann der Wahlberechtigte anhand seines Stimmzettels auch nach Abschluss des Wahlvorgangs identifiziert werden", zitiert Table.Briefings aus dem Schreiben an die Landeswahlleiter. Zudem seien auf den Parteitagen zumeist keine Wahlkabinen vorhanden gewesen. Auch würden die Delegierten so eng beieinander sitzen, dass bereits die Wahlhandlung nicht geheim sei.

Die Bundespartei widerspricht in einer Pressemitteilung: „Die Landeslisten der FDP für die Bundestagswahl erfüllen alle rechtlichen Anforderungen. Die Aufstellungsversammlungen für die Landeslisten sind alle ordnungsgemäß nach den Wahlgesetzen und den Satzungen der FDP durchgeführt worden", heißt es darin. Man sehe "der Prüfung durch die Wahlausschüsse gelassen entgegen.“ (till/BSZ)